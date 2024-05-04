«Они переживают ад»: сотрудник принца Уильяма и Кейт Миддлтон беспокоится за королевскую семью

Дизайнер детской одежды Амайя Арриета, с которой часто работают Кейт Миддлтон и принц Уильям, высказалась о периоде, через который сейчас проходят супруги. В интервью The Telegraph сотрудник королевской семьи призналась, что беспокоится за них на фоне лечения принцессы Уэльской от онкологии.

Амайя Арриета уже много лет управляет лондонской линией детской одежды Amaia. В новом интервью дизайнер рассказала, каково одевать троих детей самой известной пары Британии. «Я горжусь, что одеваю младших членов королевской семьи, меня действительно волнует, как они выглядят. Именно они сделали популярным тренд одевать детей в традиционном и классическом стиле», — заявила Амайя Арриета.

Однако в последнее время Кей Миддлтон и принц Уильям, а также их дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и маленький принц Луи исчезли с поля зрения с тех пор, как в январе принцессе Уэльской сделали операцию на брюшной полости.

По словам Амайи Арриеты, в настоящее время королевская семья переживает трудный период.

«Сейчас у меня разбито сердце, я думаю, что они переживают ад. Я надеюсь, что они вернутся. Это очень личное», — поделилась дизайнер.

Недавно появилась информация о том, что принц Уильям находится на грани депрессии из-за болезни жены. Источник, близкий к семье, рассказал UsMagazine, что супруг Кейт Миддлтон испытывает внутренний конфликт и страх, не имея возможности поделиться своими чувствами с кем-либо. Знакомый охарактеризовал принца Уэльского как «беспомощного» и «напуганного».

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям раскрыл подробности состояния онкобольной жены. Супруг Кейт Миддлтон заверил, что все в порядке, и семья со всем справляется, пока его супруга проходит лечение.