«Они очень скучают по отцу»: жена Брюса Уиллиса рассказала, как их дети переживают болезнь актера

Супруга больного деменцией Брюса Уиллиса Эмма Хеминг сообщила, что ее дочерям очень тяжело дается недуг отца. Жена актера добавила, что наследницы уже скорбят по нему.

По словам Хеминг, из-за болезни звезда голливудских блокбастеров пропускает много важных для семьи событий. В частности, взросление дочерей: 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин, рассказала она в беседе с журналом Vogue.

«Они очень скучают по своему отцу. Он пропускает важные этапы. Это тяжело для них. Но дети стойкие», — поделилась Эмма.

Более того, жена актера сомневается, что ей и детям удастся «прийти в себя» после того, как они столкнулись с недугом Брюса. Ей неприятно слышать обсуждения деменции супруга, добавляет Хеминг, поскольку люди не понимают, через что приходится проходить его родным.

Ранее младшая дочь Брюс Уиллис Таллула призналась, что в детстве подвергалась травле из-за внешнего сходства с отцом. Актриса рассказала, что причиной насмешек стал массивный подбородок, который она унаследовала от знаменитого родителя.