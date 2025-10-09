«Каким же несчастным ребенком я была»: дочь Брюса Уиллиса рассказала о тяжелом детстве из-за отца

Младшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса призналась, что в детстве подвергалась травле из-за внешнего сходства с отцом. В своем личном блоге в соцсети Таллула рассказала, что причиной насмешек стал массивный подбородок, который она унаследовала от знаменитого родителя.

В подтверждение этого 31-летняя девушка выложила в своем аккаунте серию фотографий, демонстрирующих их сходство с «Крепким орешком».

Она также поделилась тем, как это повлияло на ее самооценку. Актриса вспомнила, что раньше даже не могла произнести слово «подбородок», потому что это было ее проклятьем и «центром внимания всего мира».

«Каким же несчастным ребенком я была — за то, что унаследовала эту живую, выразительную черту, полную эмоций! Я злюсь на взрослых, которые посеяли во мне семена самоненависти, и горжусь собой за то, что смогла вырвать эту ненависть с корнем», — откровенно высказалась Таллула.

