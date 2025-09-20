«Она ждала сочувствия. Вместо этого ее разнесли в пух и прах»: Кейт Миддлтон пострадала из-за критики образа

Победившая онкологию Кейт Миддлтон болезненно переживает жесткую критику, обрушившуюся на нее из-за нового образа. В беседе с RadarOnline инсайдер раскрыл, что принцессу Уэльскую потрясли заявления о том, что у нее «раковый парик».

Недавно Кейт Миддлтон впервые вышла в свет с осветленными волосами, однако многие не оценили ее преображение. Более того, некоторые решили, что жена принца Уильяма лишилась волос из-за борьбы с раком и теперь носит парик, чтобы скрыть последствия химиотерапии. Все эти утверждения сильно задели принцессу Уэльскую, вернувшуюся к публичной жизни после тяжелого лечения.

«Для Кейт это было очень тяжелое время. Она вернулась с каникул, готовая снова предстать перед камерами, но резкость замечаний действительно выбила ее из колеи. Особенно сильно ее задело предположение о том, что ее волосы связаны с болезнью, и у нее раковый парик», — сообщил источник.

Собеседник издания добавил: Кейт Миддлтон ожидала поддержки людей после того, через что ей пришлось пройти в борьбе с раком. Но, столкнувшись с оскорблениями и критикой, она была потрясена и даже пыталась изолировать себя от негативных комментариев.

«Кейт была ошеломлена тем, как быстро распространился негатив по поводу ее нового образа. Это сильно ее потрясло — в какой-то момент она даже задумалась, сколько еще сможет терпеть, и перестала читать информацию о себе», — заявил инсайдер.

За годы жизни в королевской семье принцесса Уэльская привыкла к пристальному вниманию. Однако последняя волна хейта стала для нее испытанием: «Она ожидала большего сочувствия. Вместо этого тролли разнесли ее в пух и прах из-за такой мелочи, как цвет волос. Это ее расстроило». В результате Кейт Миддлтон снова сменила цвет волос на более темный оттенок: «Уильям ее очень поддерживает и дети успокаивают, но Кейт все равно одиноко от осознания того, что весь мир обсуждает ее внешность».

Ранее стилист принцессы Дианы призвал не критиковать новую прическу Кейт Миддлтон: «Ради всего святого, оставьте ее в покое. Как вам не стыдно?»