«Как вам не стыдно»: стилист принцессы Дианы прокомментировал новую прическу Кейт Миддлтон

Работавший с принцессой Дианой стилист призвал оставить в покое Кейт Миддлтон и прекратить травлю ее новой прически. Об этом сообщает mk.ru.

Поводом для критики стал новый образ принцессы Уэльской, который она впервые продемонстрировала на церковной службе в Балморале. Пользователи обратили внимание на длинные волосы в цвете блонд, и необычно пышную прическу. Некоторые решили, что Кейт примерила парик.

На защиту женщины встал бывший парикмахер принцессы Дианы Сэм Макнайт, работавший с ней на протяжении семи лет. Он заявил, что «шокирован, потрясен до глубины души и испытывает отвращение ко всем этим неприятным комментариям».

Макнайт, сотрудничавший также с Кейт Мосс и Леди Гагой, подчеркнул, что «волосы для женщины — это не просто украшение, а очень личная часть ее идентичности, своего рода броня, защита и источник уверенности».

Стилист не понимает, почему в адрес Кейт поступают «злобные» и лишенные сочувствия комментарии, особенно от других женщин. Он уверен, что Миддлтон предпочла бы избегать публичности в такие моменты своей жизни, после серьезной болезни, но она уверенно держится на людях.

Макнайт также напомнил о том, что принцесса публично сообщила о своем диагнозе «рак» и подчеркнул, что эта болезнь неизбежно меняет жизнь человека.

«Так что, ради всего святого, оставьте ее в покое. Как вам не стыдно», – заявил мужчина.

