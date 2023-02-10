«Она жаждала этого»: Меган Маркл с самого начала планировала уничтожить королевскую семью

Писатель Валентин Лоу считается экспертом по королевской семье Великобритании. Недавно он провел новое расследование, в котором попытался разобраться в мотивах поведения Меган Маркл, найти очаг всех скандалов и проблем английской монархии. И результаты его довольно удивили. Оказалось, что все происходящее сейчас американская актриса могла замышлять с самого начала.

Лоу опросил некоторых дворцовых помощников, работающих в то время, когда Меган только предстала перед семьей принца Гарри. Большинство свидетелей заявили, что Маркл сама создала условия, при которых ее вынудили покинуть Британию. По их словам, она сама хотела быть отвергнутой, так как ей все было чуждо.

«Она жаждала этого, хотела отказа. Это было сочетание ее нереалистичных ожиданий о том, какой будет королевская жизнь, и неспособности дворца справиться с этими нереалистичными ожиданиями», - считает Валентин Лоу.

При этом Маркл понимала, что едва она покинет королевскую семью, о ней совершенно перестанут говорить. Именно поэтому она спланировала череду скандалов. При этом делала это руками своего супруга. Так, Гарри, ничего не осознавая из-за любви, медленно уничтожал собственных родственников, сначала дав разоблачающее интервью, затем снявшись в документальном фильме, а после выпустив мемуары «Запасной». Как заявил Лоу, Меган все-таки прекрасная актриса, и ее план действительно сработал – о ней говорят все, а королевская семья медленно «идет ко дну». И при этом ей не приходится исполнять ненавистные ею придворные обязанности.

Ранее появилась информация, что принц Гарри и Меган Маркл могут все-таки не появиться на коронации Карла III.