«Она выглядит потрясающе»: изменившуюся Хайди Клум заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
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Немецкую супермодель Хайди Клум заметили во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса. 51-летняя звезда подиумов поразила поклонников моложавой внешностью и стройной фигурой.
Снимки, сделанные уличными фотографами, опубликовало издание Daily Mail. На кадрах Хайди предстала в длинной черной юбке с декоративными пуговицами и базовом белом топе на широких бретелях.
Образ она дополнила золотыми босоножками и аксессуарами в виде серег и массивного браслета золотого оттенка. Глаза Хайди прикрыла солнцезащитными очками-авиаторами, а длинные волосы собрала сзади, оставив распущенными.
Что касается макияжа, Клум отдала предпочтение естественному образу.
«Она выглядит потрясающе и намного моложе», - отметили пользователи в комментариях.
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