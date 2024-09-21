«Она выглядит потрясающе»: изменившуюся Хайди Клум заметили на прогулке в Лос-Анджелесе

Немецкую супермодель Хайди Клум заметили во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса. 51-летняя звезда подиумов поразила поклонников моложавой внешностью и стройной фигурой.

Снимки, сделанные уличными фотографами, опубликовало издание Daily Mail. На кадрах Хайди предстала в длинной черной юбке с декоративными пуговицами и базовом белом топе на широких бретелях.

Образ она дополнила золотыми босоножками и аксессуарами в виде серег и массивного браслета золотого оттенка. Глаза Хайди прикрыла солнцезащитными очками-авиаторами, а длинные волосы собрала сзади, оставив распущенными.

Что касается макияжа, Клум отдала предпочтение естественному образу.