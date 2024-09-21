ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 сентября 2024, 10:24
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«Она выглядит потрясающе»: изменившуюся Хайди Клум заметили на прогулке в Лос-Анджелесе

51-летняя Хайди Клум на прогулке в США восхитила поклонников своей внешностью.
«Она выглядит потрясающе»: изменившуюся Хайди Клум заметили на прогулке в Лос-Анджелесе

© Everett Collection/East News

Немецкую супермодель Хайди Клум заметили во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса. 51-летняя звезда подиумов поразила поклонников моложавой внешностью и стройной фигурой.

Снимки, сделанные уличными фотографами, опубликовало издание Daily Mail. На кадрах Хайди предстала в длинной черной юбке с декоративными пуговицами и базовом белом топе на широких бретелях.

Образ она дополнила золотыми босоножками и аксессуарами в виде серег и массивного браслета золотого оттенка. Глаза Хайди прикрыла солнцезащитными очками-авиаторами, а длинные волосы собрала сзади, оставив распущенными.

Что касается макияжа, Клум отдала предпочтение естественному образу.

«Она выглядит потрясающе»: изменившуюся Хайди Клум заметили на прогулке в Лос-Анджелесе

© gotpap/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

«Она выглядит потрясающе и намного моложе», - отметили пользователи в комментариях.

Ранее певица Юлианна Караулова вышла в свет в длинном джинсовом платье без рукавов, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. При этом артистка выглядела элегантно и скромно.

Источник фото:Everett Collection/East News
Источник:Daily Mail
Автор:Анна Воробьева
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