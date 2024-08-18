«Она выглядит очень плохо»: 43-летнюю актрису Ким Кардашьян раскритиковали после снимков без фильтров

Звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян вышла в свет в облегающем платье и стала объектом критики после того, как ее снимки без фильтров и фотошопа появились в Сети. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Недавно Ким Кардашьян засняли на прогулке с 11-летней дочерью Норд Уэст в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в бежевом облегающем платье, дополнив образ ботильонами на каблуках в тон и желтой сумкой. Бизнесвумен распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Читатели Daily Mail не оценили образ знаменитости и посчитали, что 43-летняя Ким Кардашьян выглядит хуже, чем ее 68-летняя мать Крис Дженнер.

«Она на самом деле выглядит старше своей матери…», «Она выглядит очень плохо. У нее, должно быть, обострение псориаза, раз она носит чулки», «Честно говоря, она выглядит ровесницей своей матери», — пишут в комментариях.

Напомним, Ким Кардашьян состояла в браке с рэпером Канье Уэстом с 2014 по 2022 год. У экс-супругов четверо детей: 11-летняя Норт, 8-летний Сейнт, 6-летняя Чикаго и 5-летний Псалом.

Ранее сообщалось о том, что раскрыты требования Ким Кардашьян к потенциальному бойфренду.