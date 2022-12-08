«Она все знала»: биограф Елизаветы II рассказал, как она умирала

Писатель Джайлз Брандрет, написавший биографическую книгу «Елизавета: интимный портрет», сообщил, что королева Великобритании знала, когда ее время подойдет к концу, и принимала это с достоинством.

По его словам, для нее никогда не было тайной то, что ее жизнь на Земле имеет ограничения. Но до самого последнего дня она оставалась истинным монархом, который не показал слабости перед лицом смерти.

Рядом с Елизаветой перед кончиной находился доктор Иэн Гриншилдс. Он делился, что королева была в «фантастической форме». Она много разговаривала с ним и рассказывала о своем детстве, лошадях. Много беспокойства Елизавета высказывала по поводу украинского конфликта, так как ей становилось очень тяжело на душе от происходящего в мире.

Также доктор вспоминал, что однажды их беседа зашла о жизни королевы, и она поделилась с ним, что ни о чем не жалеет. Она жила и правила так, как хотела, поэтому ничего бы не стала менять.

По словам Джайлза Брандрета, Елизавета II перед смертью боролась с множественной миеломой. Из-за нее в последние годы жизни королевы можно было наблюдать, что она теряет вес и медленно передвигается.

Напомним, что после смерти Елизаветы II на престол взошел ее сын Карл III. Однако с тех пор Букингемский дворец постоянно ввязывается в скандалы, да и самого монарха принимают не все англичане. Так, на днях короля во второй раз за пару месяцев закидали яйцами.