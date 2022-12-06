Оказался под яйцами: короля Карла III снова поставили в неудобное положение

Британский король Карл III в очередной раз оказался в неловком положении. Монарх никак не может править спокойно, чтобы его имя не мелькало в громких историях.

По информации зарубежной прессы, во вторник монарха вновь хотели закидать яйцами. Полиция задержала мужчину, который совершил этот жест в сторону короля. Инцидент произошел во время его прогулки по городу Лутон недалеко от Лондона.

Сотрудники службы безопасности вовремя увели короля подальше от толпы. Но он не уехал, а вернулся к представителям общественности и продолжил с ними общаться.

Напомним, что это не первый случай в жизни британского монарха, когда его хотели закидать яйцами. Почти месяц назад, 9 ноября неизвестный мужчина забросал яйцами не только Карла III, но и его супругу королеву-консорт Камиллу. Неприятный инцидент произошел в городе Йорк на севере Англии. Перед задержанием злоумышленник прокричал: «Эта страна была построена на крови рабов».

Ранее мы писали о том, что Карл III делает все, чтобы уничтожить Меган Маркл. Эксперт по королевской семье Исакова убеждена, что монарх готовится наказать принца Гарри и его супругу за необдуманные действия.