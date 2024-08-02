Бен Аффлек решился на отчаянный шаг, чтобы быстрее изолироваться от Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек приобрел новый особняк, тем самым поставив точку во взаимоотношениях с женой Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным журналистов, в день 55-летия исполнительницы артист купил дорогостоящий дом. Уточняется, что для этого звезде «Исчезнувшей» пришлось взять ипотеку на 30 лет. В течение этого периода Аффлек обязан выплатить 10 млн долларов (857 млн рублей) — ровно половину от стоимости дома.

Примечательно, что для актера эта ипотека стала уже второй за год: деньги на покупку дома в Беверли-Хиллз Аффлек и Лопес также взяли у банка. Пока особняк не продан, знаменитости приходится выплачивать долг и за него.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в 2000-х и даже готовились к свадьбе, но тогда им не удалось построить крепкие отношения. В 2021-м звезды вновь сошлись, а через год официально узаконили свои отношения. Тем не менее уже в мае 2024-го появились слухи о проблемах в их браке.

Ранее мы писали, что Аффлек и Лопес подготовили документы на развод.