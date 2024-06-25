«Она в полном слабоумии»: актрисе из «Дневника памяти» диагностировали Альцгеймер

Актрисе из фильма «Дневник памяти» Джине Роулендс диагностировали Альцгеймер. Об этом рассказал ее сын Ник Кассаветис.

В честь 20-летия кинокартины режиссер дал интервью, в котором признался, что его 94-летняя мама тяжело больна. Как оказалось, недуг, с которым она познакомилась на съемках «Дневника памяти», играя пожилую Элли с деменцией в доме престарелых, стал для нее реальностью. Пять лет назад на обследовании врачи рассказали, что у нее Альцгеймер.

«Я попросил маму сыграть старшую Элли, и мы много времени говорили о болезни Альцгеймера, хотели быть честными с ней. А теперь последние пять лет она страдает этой болезнью. Она в полном слабоумии. И это такое безумие — мы это пережили, она это разыграла, а теперь это часть жизни», - признался режиссер в интервью Entertainment Weekly.

К слову, как пояснил Ник, это не первый подобный диагноз в его семье. До этого от деменции страдала и его бабушка.

Напомним, что несколько лет назад лобно-височную деменцию диагностировали актеру Брюсу Уиллису. Теперь члены его семьи стараются каждый день проводить с ним как можно больше времени и наслаждаться моментами. Недавно редкими кадрами с тяжелобольной звездой поделилась его бывшая жена Деми Мур.