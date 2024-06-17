«Мы любим тебя»: Деми Мур публично обратилась к тяжелобольному Брюсу Уиллису

Актриса Деми Мур публично обратилась к тяжелобольному экс-супругу, актеру Брюсу Уиллису. В личном блоге звезда фильма «Привидение» поделилась редкими фото артиста и поздравила его с Днем отца, который отмечался накануне.

Деми Мур опубликовала в соцсети кадры из семейного архива, на которых Брюс Уиллис запечатлен с их совместными детьми.

«Поздравляем с Днем отца нашего любимого папу девочек. Мы любим тебя, Брюс Уиллис!» — подписала серию снимком актриса.

Деми Мур и Брюс Уиллис состояли в браке с 1987 по 2000 год. У артистов три дочери: Румер Гленн, Скаут ЛаРу и Таллула Белль. После развода Деми Мур в 2005 году вышла замуж за актера Эштона Кутчера, с которым разошлась в 2013 году. Звезда фильма «Крепкий орешек» в 2009 году женился на фотомодели Эмме Хеминг. В этом браке родились две дочери, Мейбел Рей и Эвелин Пенн. После разрыва Деми Мур и Брюс Уиллис поддерживают дружеские отношения, они даже присутствовали друг у друга на свадьбах.

Напомним, в 2022 году стало известно о том, что Брюс Уиллис был вынужден приостановить съемки в кино в связи с возрастными заболеваниями мозга, которые мешали ему работать. Также у актера развилась выраженная афазия — нарушение речи. В результате он завершил актерскую карьеру. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия.

Ранее мы писали о том, что Деми Мур поделилась кадрами с празднования дня рождения Брюса Уиллиса.