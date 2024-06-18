«Она уже не так сильна»: чего стоило Кейт Миддлтон первое за полгода появление на публике

На днях случилось долгожданное для поклонников королевской семьи событие — онкобольная принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые за полгода вышла в свет. Супруга принца Уильяма посетила торжественный парад Trooping the Colour в Великобритании. Однако, как оказалось, появление на публике не прошло для принцессы бесследно. Об этом в беседе с Page Six рассказала королевский эксперт Кэти Николл.

15 июня Кейт Миддлтон впервые появилась на публике спустя почти полгода. Принцесса Уэльская посетила торжественный парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения короля Карла III, и поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца вместе с принцем Уильямом, детьми, 10-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи, а также другими членами королевской семьи.

По словам собеседника издания, выход в свет стал настоящим испытанием для Кейт Миддлтон и сильно отразился на ее состоянии, поскольку подготовка к параду и его проведение отняли у нее много сил.

«Подготовка к мероприятию отняла огромное количество времени, усилий и энергии. Она долгое время была на ногах. Был момент, когда она наблюдала за парадом, и ей предложили место, которое она с благодарностью приняла. Это всего лишь небольшое признание того, что она уже не так сильна и не так здорова, как была до того, как начала лечение», — отметила Кэти Николл.

Королевский эксперт считает, что теперь принцессу Уэльскую можно будет увидеть на публике не скоро, поскольку ей необходимо восстановить силы.

«Я не думаю, что мы сможем увидеть ее на публике в ближайшее время. Это потребует некоторого восстановления», — заявила она.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака.

Ранее сообщалось о том, что доктор Стюрт Фишер рассказал, как сказался на состоянии Кейт Миддлтон пройденный курс химиотерапии.