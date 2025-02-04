«Она ужасно постарела»: Тайру Бэнкс раскритиковали за фото без макияжа

Супермодель Тайра Бэнкс появилась без макияжа и подверглась критике. Пользователи Сети написали, что 51-летняя знаменитость выглядит старой. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

В начале февраля женщина вышла на прогулку по Сиднею без косметики и укладки. Она предстала с распущенными волосами, в черной майке, спортивных брюках, длинном кардигане и кроссовках. Модель дополнила свой образ повязкой на голове.

После публикации снимков папарацци на Тайру обрушилась критика. Многие отметили, что ведущая шоу «Топ-модель по-американски» не следит за собой и стала выглядеть хуже.

«Разве не она говорила, что нужно всегда выглядеть безупречно, куда бы ты ни пошел, потому что папарацци всегда следят за тобой?», «Она выглядит на свой возраст, а парик ужасен», «Она похожа на мою сумасшедшую соседку...», «У нее, должно быть, отличный визажист», «Она ужасно постарела», — написали в комментариях.

Напомним, что в октябре прошлого года Бэнкс триумфально вернулась на подиум после 19 лет паузы. Она приняла участие в показе Victoria's Secret. Ее образ в черном корсете с пышной укладкой вызвал восторг у зрителей.

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