Актриса Деми Мур выложила архивное фото с дочерью, снятое 31 год назад

В честь дня рождения наследницы артистка опубликовала архивное фото, снятое в 1994 году.

«Моей малышке сегодня 31. С днем рождения, мой милый волшебный ангел. Люблю тебя до Луны», — написала знаменитость.

Таллула является младшим ребенком Мур от Брюса Уиллиса. Кроме Талуллы, артисты вырастили дочерей Румер и Скаут. Мур и Уиллис прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. Спустя девять лет после развода актер женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года. Пара воспитывает двух девочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В декабре минувшего года Таллула Уиллис объявила о помолвке в соцсетях и показала кольцо, которое подарил ее возлюбленный, музыкант Джастин Эйси. Наследница звезд рассказывала в микроблоге, что встретила достойнейшего человека, который во всем готов ее поддерживать и любить без условий.

Ранее Деми Мур сделала заявление после слухов о романе с актером, который на 21 год младше.