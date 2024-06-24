«Она такая милая»: Роберт Паттинсон впервые рассказал о дочери

Британский актер Роберт Паттинсон рассказал о своей новорожденной дочери от Сьюки Уотерхаус. Об этом пишет издание Daily Mail.

Артист появился на показе Dior Homme, который состоялся в Париже в рамках Недели мужской моды. В ходе светского мероприятия работники СМИ попросили звезду «Сумерек» рассказать о наследнице.

«Она такая милая. Знаете, я поражен тем, как быстро у них формируется личность. Ей всего три месяца, а я смотрю на нее и думаю: «О… я уже могу понять, кто она», — заявил Паттинсон.

Напомним, Роберт Паттинсон женат на актрисе и певице Сьюки Уотерхаус. В декабре 2022-го исполнительница и актер впервые появились на публике в качестве пары. Артисты посетили показ Dior в Египте.

19 ноября минувшего года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. 8 июня стало известно, что пара официально узаконила свои отношения.

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