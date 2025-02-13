«Она так зла»: инсайдер объяснил, почему Ким Кардашьян не комментирует скандал с Канье Уэстом
© Laurent VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News
Раскрыто, почему телезвезда и модель Ким Кардашьян решила отстраниться от скандала с ее бывшим мужем Канье Уэстом. Об этом пишет издание In Touch Weekly со ссылкой на источник.
В настоящий момент манекенщица ищет любую возможность защитить себя и детей от последствий скандального поведения рэпера. В частности, знаменитость боится, что бывший супруг скомпрометирует ее и детей своими высказываниями, однако ничего не может с этим сделать, поскольку не хочет уронить авторитет отца в глазах детей.
«Она так зла, но не может сказать ни слова против него в присутствии своих детей, потому что знает, что это их расстроит, и она полна решимости защищать их, несмотря ни на что», – рассказал информатор.
По словам инсайдера, Кардашьян особенно беспокоит тот факт, что Уэст может найти убежище от негативной реакции в любой точке мира, а ей необходимо оставаться в Лос-Анджелесе, стремясь дать своим детям стабильность.
В начале 2025 года Канье Уэст оказался в центре сразу нескольких скандалов. Артист публично объявил о своем заболевании аутизмом и, обращаясь к темнокожим людям, назвал рабство «выбором». Через некоторое время рэп-исполнитель выложил на своей странице на платформе X порядка 20 постов со словами «Все белые люди — расисты», «Я люблю Гитлера» и другими.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян засняли в свадебном платье за поцелуями с известным актером.