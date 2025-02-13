Ким Кардашьян подловили в свадебном платье за поцелуями с известным актером

Телезвезду, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян засняли в свадебном платье за поцелуями с актером Мэттью Ношка. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее соответствующие фото.

Папарацци «поймали» 44-летнюю манекенщицу во время съемок сериала Райана Мерфи «Все честно». Предпринимательница и ее коллега по картине Мэттью Ношка снимали романтическую сцену на берегу Тихого океана в Малибу. Кардашьян в белом свадебном платье и фате целовалась с артистом. Ношка был одет в голубой брючный костюм и белую рубашку. На другом кадре актер поднял телезвезду на руки.

Напомним, Ким Кардашьян трижды была замужем: в 2000-2004 годах за продюсером Деймоном Томасом, в 2010-2011 годах — за баскетболистом Крисом Хамфрисом. Ее третьим мужем стал рэпер Канье Уэст. Их свадьба состоялась в 2014 году, у пары родилось четверо детей: дочери Нод, Сейнт и Чикаго и сын Саам (от суррогатной матери). В 2021 году звезды объявили о намерении развестись.

Ранее Ким Кардашьян призвали вернуться к бывшему парню Питу Дэвидсону.