«Она свободная женщина»: после очередной выходки Бритни Спирс ее супруг сделал заявление

Бритни Спирс —, безусловно, одна из ярких звезд зарубежного шоу-бизнеса. В последнее время все информационное пространство посвящено только ей. Сначала девушка выложила в социальной сети свою обнаженную фотографию, затем объявила о том, что вышла замуж за саму себя, и, наконец, сообщила об отказе от интернета. После всех этих странных поступков Сэм Асгари, супруг Бритни, прокомментировал ситуацию.

Мужчина заявил: Спирс — свободная женщина, поэтому она может делать все, что хочет. Выяснилось, что в последнее время артистка устала от публичности, поэтому Бритни отказалась от социальных сетей. «Ей эти вещи не приносят удовольствия. Они очень беспокойные и полны стресса. Особенно, учитывая, что она занимается этим с 8 лет», — пояснил Сэм.

Кроме того, избранник певицы обратился к поклонникам и попросил поддержать ее решение. «Иногда чрезмерная забота может вызвать еще больший стресс и нанести непоправимый ущерб», — резюмировал Асгари.

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