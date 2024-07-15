«Она снова не в лучшей форме»: что случилось с больной раком Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Накануне состоялось триумфальное появление принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на публике. Супруга принца Уильяма посетила мужской финал Уимблдонского турнира в Великобритании. Однако второй за полгода выход в свет неизбежно сказался на состоянии онкобольной принцессы. В беседе с The Mirror эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что Кейт Миддлтон подала тревожный сигнал о своем самочувствии.

14 июля в Уимблдоне состоялся мужской финал теннисного турнира, на котором присутствовала и Кейт Миддлтон вместе с дочерью, 9-летней принцессой Шарлоттой. Появление принцессы Уэльской на стадионе было встречено бурными овациями, а сама она приветствовала гостей мероприятия и улыбалась. Было видно, что жена принца Уильяма чувствует себя счастливой.

«Кейт источала царственную уверенность, приветствуя кричащих поклонников восторженным и слегка удивленным взмахом руки. <…> Одетая в ярко-фиолетовое платье, Кейт выглядела расслабленной и элегантной», — отметила Джуди Джеймс.

Вместе с тем эксперт по языку тела обратила внимание на тревожные знаки, анализируя поведение Кейт Миддлтон на турнире.

«Жестикуляция [Кейт] выглядела оживленной, и было всего несколько моментов, когда она приглаживала волосы в ненужном жесте, который выглядел как самоуспокоение. Она показала признаки того, что она снова не в лучшей форме», — заявила собеседник издания.

Напомним, 22 марта принцесса Уэльская сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. В январе 2024 года у Кейт Миддлтон обнаружили рак во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям больше проводит времени с детьми и фактически взял на себя заботу о них, пока его супруга Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии.