«Кейт искренне тронута»: принц Уильям начал подражать своей матери в общении с детьми

Принц Уэльский Уильям больше проводит времени с детьми и фактически взял на себя заботу о них, пока его супруга Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии, пишет In Touch Weekly.

«Он говорит, что стал другим человеком. Он взял на себя много обязанностей, и, что более важно, кажется, он получает от этого удовольствие. Кейт заметила изменения и искренне тронута всем, что он делает не только для нее, но и для детей», - рассказал один из инсайдеров в Букингемском дворце.

Принц и раньше был внимательным отцом, но теперь стал более уверенным в этой роли, и это успокаивает супругу.

Уильям пытается подражать своей матери, принцессе Дианы, которой не стало, когда ему было всего 15 лет. «С ней было так весело находиться рядом. Она поощряла желание своих детей играть и самовыражаться», - объяснил инсайдер.

Уильям стремится сохранить легкость и непринужденность родительских отношений - даже если это означает нелепо танцевать под Тейлор Свифт, отмечает инсайдер. Дети это чувствуют, они счастливы и спокойны. Уильям чувствует ответственность и хочет показать, что развивается и идет в ногу со временем.

По словам инсайдера, болезнь Кейт заставило их с Уильямом пересмотреть свои приоритеты и быть более благодарными за то, что у них есть. «Их клятвы никогда не были такими глубокими, как сейчас, когда они переживают это трудное время», - считает собеседник издания.

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