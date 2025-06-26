«Она серьезно болела»: что скрывала Кейт Миддлтон о борьбе с раком

Кейт Миддлтон тяжелее переносила рак, чем сообщалось. Об этом пишет зарубежное издание Daily Mail.

В начале 2024 года Кейт перенесла операцию, после которой долгое время не выходила в свет. Затем выяснилось, что у нее выявили рак. Источник утверждает, что здоровье Миддлтон ухудшилось еще до хирургического вмешательства. Она несколько месяцев проходила химиотерапию, и, чтобы упростить введение лекарства, ей имплантировали порт-систему.

Осенью прошлого года Кейт завершила курс лечения и вернулась к своим обязанностям. Однако, как пишет источник, улучшение ее самочувствия является чудом. Полное восстановление Миддлтон может занять годы.

«Чудо, что мы вообще можем говорить о выздоровлении. В каком-то смысле это неплохое напоминание о том, что в прошлом году она серьезно болела и прошла длительный курс химиотерапии. Любой, кто сталкивался с этим, скажет вам: потом еще долго можно чувствовать себя нехорошо», — пишет источник.

Ранее Кейт Миддлтон не пришла на королевские скачки из-за последствий рака. Подробности читайте в этой новости.