«Она продолжает восстанавливаться»: онкобольная Кейт Миддлтон стала тайно выезжать на природу
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Недавно принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая проходит курс химиотерапии, снова появилась на публике вместе с мужем и детьми. Судя по всему, онкобольной супруге принца Уильяма уже становится лучше. По информации инсайдеров, она стала чаще выходить в свет и стремится проводить много времени на свежем воздухе, передает Radar Online.
Кейт Миддлтон, которая в марте этого года сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание, вероятно, идет на поправку. Так, в окружении принцессы Уэльской рассказали, что она старается выбираться на природу, а также гуляет по окрестностям и рядом с семейным поместьем Анмер-холл в Норфолке, и в Виндзоре, где находится их с мужем резиденция — коттедж Аделаиды.
«Кейт все чаще выходит из дома, что является чрезвычайно обнадеживающим признаком того, что она продолжает медленно, но верно восстанавливаться, возвращаясь к своему обычному графику», — отметил инсайдер.
Соседи королевской пары в Норфолке и Виндзоре с уважением относятся к Кейт Миддлтон и не препятствуют ее прогулкам.
«Местные жители дают ей пространство, они очень уважительны, не лезут не в свое дело и не сплетничают, что утешает Кейт и всю семью», — рассказал источник.
В период восстановления принцесса Уэльская старается как можно больше внимания уделять семье и детям, 11-летнему принцу Джорджу, 9-летней принцессе Шарлотте и 6-летнему принцу Луи.
«Это не только повышает ее уверенность в себе, но и убеждает детей в том, что с ними все будет в порядке», — подчеркнул собеседник издания.
Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. После официального объявления о диагнозе жена принца Уильяма появлялась на публике лишь дважды.
Ранее сообщалось о том, что папарацци засняли онкобольную Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.