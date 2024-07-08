«Она поняла, что должна это сделать»: больная раком Кейт Миддлтон решилась на серьезный шаг ради детей

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс профилактической химиотерапии, тщательно старается оберегать своих детей от внимания публики. Журналистка Афуа Хейган, которая недавно сняла документальный фильм о супруге принца Уильяма, раскрыла, на какой шаг пошла принцесса ради будущего наследников, передает The Mirror.

В официальном аккаунте Кенсингтонского дворца начиная с 2015 года часто появляются снимки членов британской королевской семьи, сделанные Кейт Миддлтон. Так, недавно принцесса Уэльская опубликовала в соцсети снимок, на котором запечатлены принц Уильям и их дети: 10-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи.

Как оказалось, Кейт Миддлтон решила присвоить «право» на съемку своей семьи, чтобы уберечь родных от пристального внимания папарацци. Принцесса Уэльская сделала это ради детей после того, как муж рассказал ей, что постоянный интерес СМИ негативно повлиял на его жизнь.

«Принцесса Уэльская понимает, кто она такая, и в каком положении она находится. Она также понимает интерес к своей семье, особенно — к детям, тот факт, что люди хотят видеть, как они растут», — отметила Афуа Хейган.

Журналистка предположила, что Кейт Миддлтон решила «взять ситуацию под контроль», видя, как отразилось внимание прессы на принце Уильяме.

«Поэтому она поняла, что если она может что-то с этим сделать, если она может взять ситуацию под контроль, то она должна это сделать», — объяснила эксперт.

Супруга принца Уильяма фактически стала «официальным фотографом» семьи. Афуа Хейган назвала такое решение Кейт Миддлтон «блестящим ходом».

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, как Кейт Миддлтон пыталась скрыть последствия химиотерапии во время первого за долгое время появления на публике.