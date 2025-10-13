«Можете поверить?»: Меган Маркл впервые рассказала о детях от принца Гарри

44-летняя Меган Маркл впервые рассказала о детях от принца Гарри. Речь Меган была опубликована в Сети.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри посетили Нью-Йорк, где им вручили премию Project Healthy Minds Humanitarians of the Year. Супруги были отмечены за «преданность делу психического здоровья и создание более безопасного, справедливого цифрового мира для молодежи и семей». Во время мероприятия Меган выступила с речью и дала редкий комментарий о детях.

«Нашим детям, Арчи и Лилибет, всего 6 и 4 года. Можете поверить? К счастью, они пока слишком малы для социальных сетей, но мы знаем, что этот день не за горами. Как и многие родители, мы постоянно думаем о том, как использовать технологии во благо, не подвергая детей их опасностям», — высказалась знаменитость.

Для выхода в свет Меган выбрала образ от Giorgio Armani: на ней были широкие брюки, черный жакет, обувь и клатч.

Ранее Меган Маркл попала в скандал из-за видео недалеко от места гибели принцессы Дианы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Букингемский дворец обеспокоен состоянием онкобольного Карла III из-за худобы.