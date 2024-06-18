«Она очень непредсказуема»: певица Леди Гага тайно готовится к свадьбе

Певица Леди Гага готовится к свадьбе со своим возлюбленным, предпринимателем Майклом Полански. Об этом Life & Style рассказал инсайдер, близкий к окружению артистки.

По словам источника, Стефани (настоящее имя певицы) «посоветовала друзьям и семье готовиться к свадьбе». Инсайдер уточнил, что церемония может состояться этим летом в доме пары в Малибу. Сообщается, что на торжество будут приглашены только близкие.

«Они с Майклом могли сделать что-то спонтанное. Гага очень непредсказуема. Но она всегда мечтала о свадьбе на закате», — поделился близкий к Леди Гаге источник.

Как отметил собеседник издания, дом знаменитости стоимостью 22,5 млн долларов, с которого открывается вид на горы Санта-Моники с одной стороны и пляж с другой, «идеально подходит» для церемонии, о которой мечтала Леди Гага.

Напомним, Леди Гага и Майкл Полански состоят в отношениях с 2020 года. Недавно певица появилась на свадьбе своей сестры Натали Джерманотты в Йорке.

Артистка пришла на репетицию бракосочетания и последующий предпраздничный ужин в облегающем черном мини-платье, подчеркивающем округлившийся живот, в сопровождении возлюбленного Майкла Полански. Папарацци также заметили на пальце знаменитости массивное кольцо, похожее на помолвочное. После этого в СМИ появились слухи о беременности и тайной свадьбе звезды.

Ранее сообщалось о том, что Леди Гага опровергла слухи о своей беременности.