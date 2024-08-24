«Она очень любит детей»: Пэрис Хилтон рассказала об общении с Бритни Спирс

Певица Пэрис Хилтон призналась, что до сих пор поддерживает связь с Бритни Спирс. По словам знаменитости, они дружат, певица также часто приезжает к ней в гости. Об этом сообщает Page Six.

Пэрис Хилтон рассказала в шоу Talk Shop Live, что Бритни Спирс часто останавливается в ее доме в Лос-Анджелесе. Певица отметила, что артистка уже знакома с ее мужем, бизнесменом Картером Реумом, и детьми, они часто проводят время вместе.

«Бритни была здесь пару недель назад, ей нравится навещать детей, особенно малыша Феникса», — поделилась Пэрис Хилтон.

Знаменитость призналась, что Бритни Спирс «очень любит детей», и ее «так мило видеть с малышами». Отметим, что у самой певицы двое сыновей от брака с рэпером Кевином Федерлайном — 18-летний Шон Престон и 17-летний Джейден Джеймс.

Напомним, Пэрис Хилтон с 2021 года состоит в браке с бизнесменом Картером Реумом. В январе 2023 года стало известно, что у супругов родился сын Феникс, а в ноябре того же года певица сообщила, что стала мамой во второй раз — у них с мужем родилась дочь Лондон.

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