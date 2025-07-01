Меган Маркл разозлилась из-за того, что ее не позвали на свадьбу Безоса и Санчес

Меган Маркл разозлилась из-за того, что ее не позвали на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Об этом сообщает Radar Online.

В Венеции состоялась свадьба Безоса, на которой присутствовали многие звезды и влиятельные люди. Среди приглашенных гостей были Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо. Однако Меган Маркл, несмотря на усилия, не смогла попасть на торжество. По словам инсайдера, она находится в ярости и считает себя «более важной персоной, чем сестры Кардашьян».

«Меган в шоке от того, что не получила приглашения на свадьбу Безоса и Санчес. Это показывает, насколько сильно она и Гарри отдалились от основной светской жизни Голливуда», — заявил инсайдер.

Также источник утверждает, что Меган завидует жизни Лорен. Санчес является желанной гостьей светских мероприятий, дружит с Хиллари Клинтон, а Маркл безуспешно развивает бизнес.

«Лорен — это все, чем, по мнению Меган, она должна была стать. Вместо этого Меган торгует консервами», — пояснил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл грозит судебное преследование из-за пострадавшей от ее шоу. Подробности читайте в этой новости.