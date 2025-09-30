«Она не осознает своего невежества»: Джоан Роулинг обвинила Эмму Уотсон в цинизме

Писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, публично раскритиковала актрису Эмму Уотсон, сыгравшую Гермиону Грейнджер. Она обвинила артистку в цинизме и припомнила, что у девушки никогда не было проблем с деньгами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Напомним, что знаменитости высказывали разные точки зрения в вопросе о правах трансгендеров* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Писательница уверяла, что их нельзя приравнивать к женщинам и позволять пользоваться всеми комнатами, помещениями, рассчитанными только для женщин. Некоторые звезды «Гарри Поттера», в том числе Эмма Уотсон, заняли другую позицию.

Исполнившая роль Гермионы актриса недавно затронула эту тему в интервью. Она сказала, что по-прежнему не согласна с писательницей, но не хочет портить с ней отношения. Звезда призналась, что ценит Джоан и тот вклад, который она сделала для жизни артистов.

Роулинг отреагировала на слова актрисы, но посчитала, что девушка «переобулась» из-за выгоды. Кроме того, она подчеркнула, что Эмма не может ничего знать о жизни простых людей, так как жила в богатой семье.

«Как и у других людей, никогда не живших взрослой жизнью вне богатства, у Эммы так мало опыта реальной жизни, что она не осознает своего невежества. Ей никогда не понадобится приют для бездомных. Ее никогда не поместят в смешанную палату государственной больницы. Ее «общественный туалет» рассчитан на одного человека и сопровождается охранником, стоящим у двери», – высказалась писательница.

Она добавила, что Уотсон вряд ли придется раздеваться в новой смешанной раздевалке в муниципальном бассейне или она попадет в тюремную камеру с мужчиной-насильником, которого идентифицировали как женщину в женской тюрьме.

Актриса пока никак не прокомментировала критику.

