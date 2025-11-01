«Она не хочет терять ни минуты»: певица Мадонна тайно обручилась с избранником, который моложе ее на 37 лет

67-летняя певица Мадонна тайно обручилась с 29-летним избранником, футболистом клуба «Нью-Йорк Ренегейдс» Акимом Моррисом. Об этом RadarOnline рассказали источники.

По словам инсайдеров, спортсмен за последние десятилетия сделал королеву поп-музыки счастливее. Сообщается, что исполнительница спокойно приняла предложение Морриса.

Пара познакомилась во время съемок для журнала Paper Magazine в 2022 году и вскоре у них начался роман. За год до этого Мадонна рассталась с боксером Джошуа Поппером.

Поп-звезда стала появляться с Акимом на публике прошлым летом, а слухи о помолвке впервые появились в январе, когда Мадонна опубликовала фотографии с бриллиантовым кольцом во время новогодней поездки в Токио.

«Мадонна постоянно говорит, что не хочет терять ни минуты. Она сделала все, что могла, но теперь ей хочется чего-то настоящего. Аким дарит ей ощущение спокойствия и единения, он заставляет ее смеяться, подталкивает ее в правильном направлении. Он относится к ней лучше, чем кто-либо до него», — рассказал источник, близкий к автору хита «Like a Virgin».

Мадонна и ее бойфренд недавно отпраздновали 67-летие певицы вместе с шестью ее детьми на роскошной вилле в Тоскане. Вечеринка, которую друзья назвали «радостной и камерной», ознаменовала, по мнению близких звезды, начало новой главы в ее жизни.

«По тому, как они смотрели друг на друга, было видно, что это настоящие чувства. Она совершенно без ума от него, и ее дети его просто обожают», — поделился другой инсайдер.

