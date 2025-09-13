Бывший муж Майли Сайрус Лиам Хемсворт женится на 29-летней актрисе. Голливудский актер обручился с коллегой по цеху Габриэллой Брукс.

Звезда фильма «Голодные игры» сделал предложение своей возлюбленной, с которой он начал встречаться в конце 2019 года. В 2022-м появились слухи о расставании, однако актерам удалось сохранить отношения. Спустя шесть лет совместной жизни Хемсворт решил узаконить союз.

О помолвке стало известно благодаря личному блогу Брукс, где она разместила фото с женихом и показала кольцо с крупным бриллиантом. Пользователи отметили, что украшение выполнено в классическом стиле и напоминает ювелирные коллекции Cartier или Tiffany&Co.

Поклонники Майли Сайрус отметили, что Хемсворт дарил ей кольцо с более массивным ободком и камнем весом 3,5 карата.

Напомним, отношения Майли Сайрус и Лиама Хемсворта длились почти десять лет. Пара несколько раз расходилась и сходилась вновь, а в 2018 году узаконила союз. Однако уже вскоре супруги объявили о разводе. Впоследствии певица посвятила бывшему мужу хит Flowers, намекнув на его измены.

Ранее мы писали о том, что 31-летняя актриса Сирша Ронан родила первенца от Джека Лаудена.

Также сообщалось, что Уилл Смит впервые за 10 месяцев появился с женой после слухов о расставании.