«Она не была так влюблена»: что на самом деле происходит между Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

В прошлом году модель Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе подтвердили свои отношения. Однако в последнее время пара ушла в тень, из-за чего поклонники задаются вопросом, что на самом деле сейчас происходит между ними. В беседе с Page Six инсайдер раскрыл, что связывает знаменитостей.

После объявления модели и актера о романе поклонники ждали появления Тимоти Шаламе в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», но он не принял участие в съемках. Ходили слухи, что артист сам принял такое решение, а Кайли Дженнер не хотела выставлять их отношения напоказ. По информации источников, сестры модели скептически относились к ее возлюбленному.

В разговоре с Page Six инсайдер опроверг распространившиеся слухи и заявил, что Кайли Дженнер «невероятно счастлива» в отношениях с Тимоти Шаламе и еще не была так влюблена. Более того, семья модели в восторге от ее избранника.

«Она никогда не была так влюблена. Ее семья любит его. Он такой сдержанный и всегда ее поддерживает. Он настоящий джентльмен и воплощение всего, что заслуживает Кайли», — рассказал источник.

Напомним, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе начали встречаться в 2023 году. Пара подтвердила слухи о своем романе в сентябре прошлого года, появившись вместе на финальном матче US Open. На мероприятии знаменитости сидели в обнимку и целовались.

Модель также состояла в отношениях с рэпером Трэвисом Скоттом с 2017 по 2023 год. У экс-возлюбленных двое детей: 6-летняя дочь Сторми Уэбстер и двухлетний сын Эйр Уэбстер.

Ранее мы писали о том, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые за долгое время заметили вместе.