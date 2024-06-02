«Она хочет, чтобы он был счастлив»: Бен Аффлек ищет утешение в бывшей жене на фоне слухов о разводе

В последнее время тема развода певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека стала предметом активных обсуждений в обществе. Супругов периодически замечают без обручальных колец, однако при этом они продолжают время от времени появляться вместе на публике. Теперь инсайдер рассказал Marca, что Бен Аффлек на фоне слухов о проблемах в браке обратился за поддержкой к экс-супруге, актрисе Дженнифер Гарнер.

По словам источника издания, бывшая жена Бена Аффлека пытается помочь супругам восстановить баланс в отношениях. Более того, как отметил инсайдер, Дженнифер Гарнер «полностью поддерживает отношения Бена с Джей Ло и желает им только счастья». Несмотря на то, что актриса не является близкой подругой Дженнифер Лопес, она призывает экс-супруга к работе над сохранением брака с певицей.

Многие поклонники с пониманием отнеслись к желанию Дженнифер Гарнер помочь бывшему мужу в сохранении нынешнего брака. Так, появились предположения, что если Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все же разведутся, то актриса будет рядом с экс-возлюбленным, чтобы «собрать осколки».

«Она хочет, чтобы он был счастлив и здоров, чтобы он мог выполнять свои отцовские обязанности наилучшим образом», — заявил источник Marca.

Также выяснилось, что Дженнифер Гарнер очень импонирует то, что певица мотивирует актера поддерживать правильный образ жизни.

Напомним, в мае в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Слухи о разводе знаменитостей возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Инсайдер уточнял, что актер был вынужден переехать в другой город из-за работы.

Ранее сообщалось о том, что после слухов о разводе Дженнифер Лопес возобновила общение с подругой Лией Ремини, которая была против ее свадьбы с Беном Аффлеком.