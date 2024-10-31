«Она гений»: возлюбленный Арианы Гранде впервые высказался об их романе

Возлюбленный Арианы Гранде назвал певицу гениальной и потрясающей. Актер Итан Слейтер в интервью GQ впервые рассказал об их романе.

По словам знаменитости, их знакомство произошло на съемках фильма «Злая». Девушка сразу впечатлила молодого человека.

«Ари — это Ари, и она потрясающая. Она комик, у которого есть этот сумасшедший голос, который может сделать все, что угодно. Мое беспристрастное мнение таково, что она одна из лучших комиков, которые снимались в кино за долгое время. Она гений», – заявил Итан.

Напомним, что певица стала встречаться с актером после громкого развода с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом. Они подали документы на развод в сентябре 2023 года, хотя расстались еще в феврале. СМИ писали, что супруги пытались урегулировать все вопросы перед тем, как официально разорвут отношения.

Нынешний бойфренд исполнительницы не такой знаменитый как она, но тоже известен публике, особенно любителям мюзиклов. Он сыграл с Арианой в мюзикле «Злая», но театралам знаком по бродвейскому мюзиклу «Губка Боб Квадратные Штаны».

Ранее мы писали о том, что певица Кристина Агилера снялась в образе Дракулы к Хэллоуину. Она сделала яркий макияж с имитацией крови, но не восхитила журналистку Ксению Собчак.