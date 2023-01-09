«Актриса двух рас»: почему королевская семья невзлюбила Меган Маркл

10 января в продажу поступит автобиографическая книга принца Гарри «Запасной». По словам мужчины, литературная новинка является его откровением, поэтому мемуары тщательно охраняют от утечки в Сеть раньше времени. И все-таки один фрагмент текста был обнародован, и в нем внук Елизаветы второй откровенно рассказал, почему родственники невзлюбили Меган Маркл.

Принц Гарри до сих пор остро переживает издевки королевского двора над его супругой. «Разведенная американская актриса двух рас», — именно эти слова чаще всего и слышала в свой адрес Меган. Вот почему сын принцессы Дианы обвинил родственников в психологическом насилии. По словам внука Елизаветы второй, они причинили ему с возлюбленной много боли и страдания, поэтому Гарри не собирается скрывать правду о членах королевской семьи.

«Я не уверен, насколько честность сжигает мосты. Вы знаете, молчание только позволяет обидчику злоупотреблять. Так что я не знаю, как оно может улучшить ситуацию. Мои родственники легли в постель с дьяволом, чтобы реабилитировать имидж», — высказался супруг Меган.

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