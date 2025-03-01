«Она боялась умереть»: звезда сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг опасалась пересадки печени

Звезда сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг боялась делать операцию по пересадке печени перед смертью. 39-летняя актриса считала, что может не перенести серьезного хирургического вмешательства. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, Мишель Трахтенберг была «опустошена» смертью коллеги по комедии «Папе снова 17» Мэттью Перри в возрасте 54 лет. Актриса стала бояться, что также уйдет из жизни молодой, и по этой причине опасалась пересадки печени.

«Мишель была невероятно потрясена, когда Мэттью умер, она совершенно не ожидала этого. Ей было тяжело, потому что знала его, когда была совсем юной. Актер произвел на нее позитивное впечатление. Несмотря на то, что он много лет боролся с зависимостью, она просто не думала, что это страшное событие произойдет. Она часто думала о смерти Перри. Когда она пошла на операцию на печени, то была уверена, что станет следующей», — заявил источник.

Собеседник издания отметил, что случившееся заставило артистку задуматься о хрупкости жизни, и эти мысли ее «пугали».

«Это заставило ее подумать, что смерть может случиться с каждым, кто борется с зависимостью. Как будто это было не за горами, совсем рядом. Такие мысли по-настоящему пугали», — поделился инсайдер.

Именно поэтому, когда Мишель Трахтенберг отправилась на операцию по пересадке печени, она боялась, что все закончится трагедией. По словам источника, звезда «Сплетницы» «боялась умереть после подписания всех разрешений в больнице на случай внезапной кончины».

Напомним, 26 февраля 2025 года Мишель Трахтенберг была найдена мертвой в своей квартире на Манхэттене в Нью-Йорке, актрисе было 39 лет. Причина смерти знаменитости не установлена, однако предполагается, что артистка «могла испытывать осложнения» после перенесенной операции по пересадке печени.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности последних дней жизни Мишель Трахтенберг.