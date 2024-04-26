«Он заядлый серийный хищник»: пострадавшая от Вайнштейна актриса вышла из себя из-за отмены обвинения продюсеру

Актриса Мира Сорвино критически высказалась в социальных сетях по поводу отмены обвинения продюсеру Харви Вайнштейну. Напомним, что знаменитость, по ее утверждению, была одной из жертв его домогательств.

Мира заявила, что от рук Вайнштейна пострадало более 200 женщин, поэтому она считает несправедливым то, что он может не понести за это наказание. Она назвала возмутительным решение суда не принимать во внимание показания свидетельниц, которые не сообщали о насилии продюсера.

«Он заядлый серийный хищник, который изнасиловал или навредил более чем 200 женщинам! Отвратительно правосудие, которое склоняется на сторону насильников, а не жертв», - заявила актриса.

Также Сорвино отметила, что, несмотря ни на что, жертвы Вайнштейна все равно должны победить. По ее словам, верх одержит «армия света».

Напомним, что обвинение с Харви сняли в Апелляционном суде Нью-Йорка из-за предвзятости судьи, позволившего давать показания женщинам, которые рассказывали лишь о дурном характере продюсера.

Ранее появилась информация, что Анджелина Джоли своими разборками мешает Брэду Питту встречаться с Инес де Рамон.