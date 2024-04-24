Анджелина Джоли своими разборками мешает Брэду Питту встречаться с Инес де Рамон

Актриса Анджелина Джоли мешает развитию отношений бывшего мужа Брэда Питта и Инесы де Рамон. Об этом сообщили инсайдеры.

Хотя пару развели в 2019 году, споры по поводу недвижимости продлятся еще долго, пишет Daily Mail. Своими разборками Джоли препятствует развитию отношений бывшего мужа.

Питт старается разорвать связи с бывшей женой – он хочет, чтобы все вопросы были как можно скорее закрыты. Источники издания утверждают, что если бы все зависело от него, то разборки давно закончились.

Напомним, 60-летний Питт встречается с 34-летней Инес де Рамон. Однако развивать отношения с ней не может, так как формально женат на Джоли. Инес хорошо относится к детям избранника.

Ранее сообщалось, что одна из дочерей Питта и Джолли – Шайло – призвала родителей помириться. Девочка устала от конфликтов и попросила разобраться в отношениях ради нее.