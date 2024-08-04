«Он выглядит отлично»: Бен Аффлек резко сменил имидж после слухов о разводе с Дженнифер Лопес

Актер Бен Аффлек резко сменил имидж после продолжающихся слухов о разводе с певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры с артистом.

Накануне папарацци заметили Бена Аффлека на парковке в Лос-Анджелесе. Актер вышел в свет с короткой стрижкой с выбритыми висками. Супруг Дженнифер Лопес выбрал по-настоящему рокерский образ: артист был в черной футболке, кожаной куртке, темно-серых облегающих джинсах, ботинках и солнцезащитных очках.

Читатели Daily Mail оценили новый стиль актера. Многие отметили, что тем самым Бен Аффлек только подогрел слухи о разрыве с Дженнифер Лопес.

«Я думаю, он выглядит отлично, ему это идет», «Мне нравится его внешний вид! Он выглядит моложе», «Знаете, как женщины стригут волосы после разрыва? Думаю, мужчины тоже так делают!» — пишут пользователи Сети.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между певицей и актером. Слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. В начале июня выяснилось, что артисты наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов.

Более того, в этом году знаменитости провели вторую годовщину свадьбы (16 июля) раздельно, чем также подогрели слухи о разводе. Бен Аффлек также пропустил вечеринку по случаю дня рождения жены. Недавно появилась информация о том, что супруги завершили оформление необходимых для развода документов.

Ранее сообщалось о том, что друг Бена Аффлека раскрыл правду о его состоянии из-за развода с Дженнифер Лопес.