Снова вместе? Ирину Шейк застали в машине с ее бывшим возлюбленным Томом Брэди

Папарацци заметили русскую модель Ирину Шейк в Майами, где она села в машину своего бывшего возлюбленного, футболиста Тома Брэди. Они скрылись от журналистов, как только увидели, что за ними наблюдают.

Том подъехал на машине к Ирине, и она села к нему на переднее сидение. Модель даже накинула на лицо толстовку, чтобы не попасть в объективы камер, пишет TMZ.

Пару также застали на вечеринке Леонардо Ди Каприо. Однако там Брэди поздоровался со всеми гостями и не уделял много внимания Ирине. Приехали они туда по раздельности.

«Брэйди недолго был на вечеринке и поздоровался с ней, но он также поздоровался со многими другими людьми», — отметил инсайдер.

Весной этого года Ирине приписывали роман с Ди Каприо, но выяснилось, что они всего лишь давние друзья. Между ними, по всей вероятности, нет чувств.

Шейк и Брэди встречались на протяжении пяти месяцев. Затем стало известно о расставании звездной пары.

Ранее мы писали о том, что топ-модель Ирина Шейк недовольна новой возлюбленной Брэдли Купера.