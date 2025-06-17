Брэд Питт показался на премьере своего нового фильма с заметно поредевшими волосами

Голливудский актер Брэд Питт заметно постарел и, похоже, страдает от потери волос, отмечает издание Daily Mail.

Британские журналисты, да и сами фанаты кинозвезды увидели ультракороткую стрижку кинозвезды во время раздачи им автографов в Нью Йорке, где Питт в рамках пресс-тура по стране презентовал свой новый фильм «Формула-1».

Во время мероприятия в Большом Яблоке поклонники обратили особе внимание то, что на голове у 61-летнего актера появились заметные залысины, а на макушке образовалась отчетливая «плешь». Да и в целом он сильно поседел.

На премьере киноленты, в которой Брэд Питт играет автогонщика, актер появился в сопровождении своей возлюбленной, фитнесс-тренера и ювелира Инес де Рамон. 31-летняя подруга звезды, появившаяся на церемонии в белом, почти прозрачном наряде, хорошо оттеняла знаменитость, чья внешность оставила у фанатов грустное впечатление.

Ранее мы писали о том, как Брэдд Питт осваивает новую для себя профессию дизайнера одежды, запуская собственную коллекцию одежды из льна с полудрагоценными камнями.