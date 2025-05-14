Назван предполагаемый отец детей экс-жены Джонни Деппа Эмбер Херд

Миллиардер Илон Маск может быть биологическим отцом детей актрисы Эмбер Херд. По крайней мере, в этом уверены пользователи Сети. Сторонники различных теорий предполагают, что экс-жена Джонни Деппа воспользовалась эмбрионами, которые были созданы еще во время романа с бизнесменом.

После судов с Джонни Деппом Эмбер пропала из медиаполя, а вернулась с новостью, что вновь стала мамой. При помощи суррогатного материнства на свет появились близнецы Агнес и Оуэн. При этом актриса не стала раскрывать имя отца малышей. Поклонники Херд считают, что она специально держит его личность в тайне, так как донором был никто иной как Илон Маск.

По мнению пользователей Сети, Эмбер могла воспользоваться замороженными эмбрионами, за которых боролась после расставания с Маском. Также известно, что миллиардер и актриса смогли расстаться друзьями, а Илон несколько лет назад даже признавался, что они до сих пор любят друг друга.

Кроме того, сторонники этой теории подчеркивают, что бизнесмен легко мог дать свой биоматериал, так как хочет «заселить планету». Напомним, что у него как минимум 14 детей от разных женщин.

Ранее Илон Маск назвал Марс собственностью США.