«Испытали облегчение»: принц Гарри и Меган Маркл сделали шаг к примирению с Кейт Миддлтон

Принц Гарри и его жена Меган Маркл хотят помириться с Кейт Миддлтон, а потом с ее мужем Уильямом и даже Карлом III. Они «испытали облегчение», когда узнали, что страдающая от онкологического заболевания принцесса Уэльская идет на поправку. Об этом сообщает зарубежный портал Closer.

По данным источника, отказавшиеся от королевских обязанностей супруги предложили Кейт наладить отношения и забыть про все обиды. Они были рады услышать о том, что Миддлтон становится лучше, и она даже скоро, возможно, вновь вернется к работе. Следующим шагом для пары станет примирение с братом Гарри – принцем Уильямом и отцом – королем Карлом Карлом III.

Напомним, что Гарри оказался в центре скандала, когда окончательно разорвал отношения с Великобританией и сменил место жительство на США. Эксперты убеждены, что своим шагом он еще больше испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

У принца также появились проблемы с друзьями, и тоже из-за Меган Маркл. Оказалось, что приятели не хотят навещать мужчину в США именно из-за его жены. Поэтому Гарри уже задумался над приобретением жилья в Великобритании, чтобы хоть как-то поддерживать связь с близкими.

Ранее мы писали о том, что принцессу Кейт Миддлтон заподозрили в обмане. Многие решили, что женщина так долго не появлялась на людях не из-за страшного диагноза – рак, а из-за пластической операции на лице.