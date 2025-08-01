«Он сошел с ума»: экс-участник Maroon 5 обвиняется в отправке откровенных сообщений подросткам и избиении жены

Бывший участник группы Maroon 5 Микки Мэдден обвиняется в нападение на жену после того, как она упрекнула его в отправке неуместных сообщений подросткам. Об этом пишет Daily Mail.

Супруга экс-басиста Maroon 5 Кейт Боуман накануне обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвиняя Мэддена в том, что он «применил к ней физическое насилие». По ее словам, 21 июля она спросила мужа о странных сообщениях, которые он отправлял девочкам-подросткам. В текстах музыкант выражал свои фантазии об изнасиловании, утверждает женщина.

Она объяснила, что на отправку ее супругом непристойных сообщений ей указал некий незнакомец. После того, как она упрекнула в этом Мэддена, тот «сошел с ума». Музыкант схватил жену за руку, прижал к кухонной столешнице, а затем повалили на пол.

«Мне удалось увернуться, я встала и выбежала из дома, чтобы скрыться от него. Он побежал за мной в одном нижнем белье и босиком, догнал меня, прижал к воротам, а затем попытался затащить обратно в дом», — рассказала женщина.

В качестве подтверждения своих слов она приложила к судебным документам скриншоты с записей камер видеонаблюдения. Кроме того, Кейт попросила судью выдать ей ордер, запрещающий Мэддену приближаться к ней, ее рабочему месту, дому или транспортному средству ближе чем на 100 ярдов (91,44 м. — прим. ред.).

Сейчас Боуман, которой в итоге удалось убежать из дома, временно проживает у своей подруги.

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