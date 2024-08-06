Фанаты в ярости: известна актриса, которая может сыграть Бритни Спирс в фильме о певице
© Richard Shotwell / Invision / AP / East News
Актриса Сабрина Карпентер может сыграть Бритни Спирс в фильме по мемуарам певицы «Женщина во мне». Об этом сообщают зарубежные порталы. Поклонники не в восторге от этой идеи.
Недавно стало известно, что по истории жизни исполнительницы снимут фильм. Миллионы фанатов очень рады, что история Бритни будет показана на экране. Встал вопрос о том, кто же исполнит роль Спирс. Были предложены вероятные кандидатуры, но одной из самых рассматриваемых стала Сабрина Карпентер. Она является звездой фильмов Disney и известна хитом Espresso.
Она и Бритни являются блондинками, а также имеют общее «диснеевское» прошлое. Кроме того, Сабрина тоже поет. Но в Сети бурно обсуждают то, достойна ли она сыграть поп-принцессу.
Как пишет The Mirror, многие считают, что поющая актриса является идеальной кандидатурой на роль. Другие же в шоке и заявляют, что не будут смотреть проект с участием 25-летней Сабрины.
Известно, что среди кандидаток есть громкие имена, такие как: Милли Бобби Браун, прославившаяся благодаря роли в «Очень странных делах», и звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини.
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