Фанаты в ярости: известна актриса, которая может сыграть Бритни Спирс в фильме о певице

Актриса Сабрина Карпентер может сыграть Бритни Спирс в фильме по мемуарам певицы «Женщина во мне». Об этом сообщают зарубежные порталы. Поклонники не в восторге от этой идеи.

Недавно стало известно, что по истории жизни исполнительницы снимут фильм. Миллионы фанатов очень рады, что история Бритни будет показана на экране. Встал вопрос о том, кто же исполнит роль Спирс. Были предложены вероятные кандидатуры, но одной из самых рассматриваемых стала Сабрина Карпентер. Она является звездой фильмов Disney и известна хитом Espresso.

Она и Бритни являются блондинками, а также имеют общее «диснеевское» прошлое. Кроме того, Сабрина тоже поет. Но в Сети бурно обсуждают то, достойна ли она сыграть поп-принцессу.