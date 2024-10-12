«Он не сможет от этого избавиться»: Бен Аффлек отреагировал на откровения Дженнифер Лопес об их разводе

В недавнем интервью певица Дженнифер Лопес впервые высказалась о разводе с актером Беном Аффлеком. Знаменитость назвала разрыв с мужем «печальным и шокирующим» событием и призналась, что этот период был для нее «безумно тяжелым». Теперь стало известно, что как артист отреагировал на откровения экс-супруги об их отношениях. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Как оказалось, Бен Аффлек не знал, что Дженнифер Лопес планировала рассказать об их расставании в новом интервью, и не хотел бы выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Однако актер не удивился решению экс-супруги.

«Бен знает, что она будет говорить об их разрыве вечно, поскольку она выпустила альбомы и документальные фильмы о своих прошлых отношениях. Ему бы хотелось, чтобы она не говорила об этом, но он чувствует, что она всегда будет это делать», — заявил источник.

По словам собеседника издания, экс-супруг Дженнифер Лопес «никогда не сможет от этого избавиться», поскольку «это такая же часть его жизни, как и все остальное». Инсайдер добавил, что Бен Аффлек «не против того, как Джен приходится с этим справляться», и знает, что его бывшая «всегда была склонна говорить» о своей личной жизни. При этом источник отметил, что актер хотел бы «оставить некоторые вещи при себе, особенно важные подробности их отношений».

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес светится на новых фото в разгар развода с Беном Аффлеком.