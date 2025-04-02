Кризис среднего возраста: Леонардо Ди Каприо вышел в свет в новом имидже

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо вышел на публику с новым цветом волос. Он преобразился, покрасив волосы и брови в каштановый цвет. Фотографии с мероприятия публикует зарубежный портал Daily Mail.

Звезда «Титаника» редко рассказывает о себе, но периодически выходит в свет. Поклонники заметили, что 50-летний артист поэкспериментировал с имиджем – покрасил волосы в темно-каштановый. Ранее у него был более светлый оттенок волос. Леонардо выглядел довольным на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе, куда приехал, чтобы продвигать фильм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой». Но журналисты отметили, что смена имиджа возможна из-за «кризиса среднего возраста».

На дорожке звезда позировал в серой футболке, черной рубашке, брюках и лаковых ботинках. Компанию ему составили Тейана Тейлор и Реджина Холл.

Напомним, что Ди Каприо состоится в отношениях с моделью Витторией Черетти. Поклонники надеются, что пара поженится, и у актера, наконец, появятся дети. Сама девушка тоже не часто говорит о личном, но недавно сделала исключение ради интервью глянцевому журналу. Она не называла имени возлюбленного, но отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».

Ранее мы писали о том, что жена Пирса Броснана резко похудела и появилась с актером на публике. Женщина весила 120 кг, и долгое время ее фигура не менялась.