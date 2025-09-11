«Он был уже не тем человеком»: Эмма Хеминг хотела развестись с Брюсом Уиллисом

Жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса призналась, что хотела развестись накануне обнаружения у него лобно-височной деменции в 2023 году. Актриса Эмма Хеминг рассказала, что муж внезапно стал другим, но она долго не могла понять, что происходит в их семье.

«Казалось, что брак рушится. Я просто не могла понять, что было не в порядке. Но он был уже не тем человеком, за которого я выходила замуж», - разоткровенничалась Эмма в интервью Vanity Fair.

Она подчеркнула, что не хочет вспоминать о событиях тех дней, однако даже персонал, помогавший по дому, видел, как было тяжело. После того, как врачи поставили звезде «Крепкого орешка» страшный диагноз, все встало на свои места и многое объяснило. Как пояснила Хеминг, только после этого ей стало понятно, что странности в поведении мужа связаны с болезнью.

«Я слышу от многих сиделок — что им трудно. Я так рада, что теперь могу разговаривать с другими и знать, что я не сумасшедшая, что это нормально», - сказала актриса.

В итоге Эмма приняла тяжелое для себя решение остаться с Уиллисом и вместе пережить этот тяжелый период их жизни.

Напомним, в марте 2022 года врачи диагностировали у Брюса афазию — нарушение коммуникации и восприятия речи. В 2013 году у него выявили лобно-височную деменцию. С тех пор он не появляется на публике и не снимается в кино. В последнее время состояние 70-летнего актера стремительно ухудшается, он перестал узнавать лица некоторых близких родственников. Эмма Хеминг приняла решение отселить мужа в отдельный дом с медицинским уходом.

Брюс и Эмма поженились в 2009 году после его развода с Деми Мур в 2000 году. У них есть дочери Мейбл и Эвелин, родившиеся в 2012 и 2014 годах. У актера также есть три взрослых дочери от бывшей жены.

Ранее голливудская актриса Деми Мур рассказала о состоянии бывшего мужа Брюса Уиллиса. Она также поддержала Эмму Хеминг, которая вынуждена справляться с непростой ситуацией.