«Он был очень разочарован»: Филипп не простил Меган Маркл того, что она не поддержала принца Гарри

Биограф королевской семьи Ингрид Сьюард объяснила изданию Daily Mail, почему Филипп был «очень разочарован» избранницей своего внука принца Гарри. Супруг королевы Елизаветы II ожидал от Меган Маркл большей преданности монархии.

По словам Сьюард, Филипп не мог понять, почему жена наследника британского престола не последовала его собственному примеру, когда выходила замуж за Гарри в 2019 году. Все дело в том, что сам герцог Эдинбургский в свое время отказался от греческого и датского подданства и своих титулов, чтобы жениться на тогда еще принцессе Елизавете.

«Он был очень, очень разочарован. Он бросил свою военную карьеру, чтобы поддержать королеву и помочь монархии. А почему Меган не может просто отказаться от своей актерской карьеры, поддержать своего мужа и поддержать монархию?» — объяснила биограф тихий гнев принца.

После того, как в январе 2020 года Гарри и Меган объявили, что хотят уйти из королевской семьи, королева Елизавета II созвала семейный совет в Сандрингеме. Филипп не хотел быть частью переговоров о будущем Сассекских герцогов за пределами монархии. Его обида на внука и его жену пришла из чувства долга, пишет издание.

Филипп и Елизавета II поженились 20 ноября 1947 года и оставались вместе вплоть до смерти принца 9 апреля 2021 года. Всего их брак продлился 73года.

Ранее мы писали о том, как герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что их с Гарри дети подрабатывают на рынке.